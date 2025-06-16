輔英科大五人制女足隊全勝戰績 完成二連霸

輔英科大女足校隊完成二連霸。圖為球員歐羿嫻（左起）、黃歆茹、陳旻鳳、張琪、盧靖雯。（輔英提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大五人制女足隊傳捷報，在今年大專五人制足球錦標賽公開女生組，以全勝戰績完成二連霸，選手蘇惠琪連二屆拿下銀靴獎，歐羿嫻奪下金手套獎。

隊長陳旻鳳冠軍戰個人踢進二球，表現亮眼，她說，這是她大專盃的最後一役，前幾場賽事可能患得患失，沒有發揮應有實力，冠軍戰全隊士氣高昂，這個獎盃也為自己留下一個美好的回憶。

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蘇惠琪說，每位球員都是紅花也是綠葉，彼此合作無間，才能在逆境中一路過關斬將，「沒有隊友傳球掩護創造機會，我無法完成最後一擊，這份榮耀應歸屬全隊。」

歐羿嫻表示，球員之前都在為亞洲盃集訓，雖然辛苦但大家目標明確，很開心亞洲盃進八強，大專盃摘冠凱旋。

張琪是第一次參加大專盃，既興奮又忐忑，幾次射門都沒把握好，射在守門員身上，她很感謝很給力的隊友們，能臨門一腳幫補踢進，共創佳績。

總教練謝麗娟說，球員們各司其職，合作無間，尤其足球運動鬥智、鬥體力也拼球技，看到球員們心智與技術的成長與進步，讓她很感欣慰。

校長林惠賢指出，該校五人制女足隊成軍才四年，已連續二年拿到后冠，球員涵蓋多個科系，畢竟球員的運動生涯有限，若能加上專業技能傍身，未來職涯發展不可限量。

輔英科大五人制女足隊奪冠，在球場開心自拍留念。（輔英提供）

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