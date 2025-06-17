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大谷翔平重返投手丘！NBA冠軍賽G5 今日賽事預告與轉播

2025/06/17 06:49

大谷翔平今天將重返投手丘對陣教士。（資料照）大谷翔平今天將重返投手丘對陣教士。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，大谷翔平今天將要重返投手丘擔任先發投手，預計僅會以開局投手的形式投短局數，但對重返二刀流來說依舊是重大一步，大谷對決的是強敵教士隊，他能繳出怎樣的表現呢？另一場比賽則是由天使作客洋基，才剛被紅襪橫掃的洋基能否振作，請球迷不要錯過轉播。

NBA總冠軍賽來到G5，前兩場打成平手的溜馬與雷霆，本場將來到奧克拉荷馬進行，誰能搶下關鍵聽牌勝？請球迷準時鎖定。

中華職棒三地開打，上半季進入尾聲，已經點亮封王魔術數字M8的統一獅，將作客新莊主場力拼減少魔術數字，而富邦悍將是否能夠當「水鬼」阻止統一？另外兩地的賽事，目前戰績第二名的中信兄弟將與台鋼雄鷹正面對決，他們將再次推出盧孟揚遇上不敗後勁，重演上週對決。排名第三第四的味全龍與樂天桃猿正面對決，主場味全推出伍鐸對陣波賽樂，誰將搶下勝利，請球迷準時收看。

MLB

07：05 天使VS洋基 愛爾達體育2台
10：10 教士VS道奇 愛爾達體育2台、緯來育樂台

NBA冠軍賽

08：30 溜馬VS雷霆 緯來體育

中華職棒

18:35 兄弟VS台鋼 博斯運動1台、愛爾達體育1台
18:35 樂天VS味全 緯來體育、愛爾達體育3台
18:35 統一VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

日本職棒

17：00 火腿VS巨人 DAZN1

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