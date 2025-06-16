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TPBL》直言本土競爭力不夠 劉志威：希望像中職有更多旅外好手回歸

2025/06/16 15:36

阿巴西回歸中信特攻記者會。（記者陳逸寬攝）阿巴西回歸中信特攻記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北中信特攻今宣布以「3+2」合約迎回超級戰將阿巴西，總經理劉志威指出，希望看到更多旅外好手回歸，刺激國內聯盟成長。

阿巴西效力特攻期間球隊連三季闖進T1季後賽，不過這次回來將在新聯盟TPBL出賽，對於職籃版圖變化與生態，劉志威表示，「我覺得聯盟無論如何都要朝更有競爭力的方向發展，競爭力包含洋將與本土，我們都應該想辦法讓聯盟競爭力不斷提升，無論是現在巴西回來，或未來效力CBA的球員有機會回來，每支球隊都要想辦法把本土的競爭力愈拉愈高，洋將方面也是如此。」

劉志威坦言，這件事需要聯盟與各個球隊協調，「也許不能一步到位，但一年一年、一次一次，都有這個必要，因為現在本土球員競爭力是不夠的，我們自己能做的就是，現在巴西想要回來，我們就想盡辦法讓他回到台灣賽場，未來我也希望像中華職棒一樣，有愈來愈多旅外選手在適當時機回來，把國內的競爭力提升。」

另外，劉志威今公布阿巴西簽下的是「3+2」的合約，不過並未透露金額，同是中信兄弟領隊的他被問及職棒會公布合約薪水、職籃卻無法公布時表示，職棒其實同樣必須尊重球員意願，並不是每一人都會公布，且加上中職行之有年，職籃與職棒的發展歷程不同，無法相提並論。

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