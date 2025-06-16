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MLB》投手大谷翔平復出將寫歷史！ 塞揚名投克蕭振奮吐心聲

2025/06/16 16:45

克蕭與大谷翔平。（資料照）克蕭與大谷翔平。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在今天突然宣布，日籍巨星大谷翔平將會在明天重返投手丘，先發對決教士，消息一出讓陣中老大哥克蕭（Clayton Kershaw）感到相當振奮。

大谷翔平上一次於投手丘登板已經是美國時間2023年的8月23日，同年9月他便動刀進行手術修復受傷的韌帶，上個賽季大谷翔平在轉戰道奇的首個賽季，以專職指定打擊的身分，完成「50轟、50盜」的歷史首見偉業，還隨隊拿下世界大賽冠軍。

本季已經進行3次Live BP（實戰投打練習）的大谷翔平，突然在今天就被宣布將要擔任明天對教士的先發投手，主帥羅伯斯（Dave Roberts）暗示，大谷翔平很可能做為開局投手僅投一局。

明天大谷翔平只要能夠先發登板投1局，便可以改寫道奇隊史紀錄，成為曾先發登板的球員中累積最多轟的選手，原紀錄是名人堂球星德萊斯岱爾（Don Drysdale）的29轟，而大谷已經在道奇敲出79轟。

由於大谷翔平具備二刀流球員的身分，道奇讓他做為投手上場，不需要額外騰出球員名單，大谷的回歸讓克蕭相當振奮地表示：「即便只有1局，無論是怎樣的形式，都是令人相當期待的一刻。」

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