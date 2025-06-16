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MLB》紅襪驚天交易讓克蕭直呼太瘋狂！「他至少是聯盟前10打者」

2025/06/16 17:30

德弗斯從紅襪轉戰巨人。（資料照）德弗斯從紅襪轉戰巨人。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在今天透過一筆1換4交易將陣中明星主砲德弗斯（Rafael Devers）賣給舊金山巨人震驚聯盟，與巨人同屬國聯西區的道奇隊名將克蕭（Clayton Kershaw）今日場邊受訪便直呼太瘋狂了。

紅襪在2023年德弗斯仲裁年的最後一年，先簽下1年1750萬美元避免薪資仲裁，隨後馬上給他一張隊史最大的10年3.135億美元延長合約。然而在10年約開跑的第2年，年僅28歲的德弗斯就直接被紅襪送往舊金山。

分區勁敵巨人迎來生涯215轟的3屆明星左打砲手，效力道奇隊的克蕭今天在場邊接受訪談時直呼太瘋狂：「Buster真的做到了！波西（Buster Posey）真的操盤了這筆交易。我替他感到開心。老天，他真的拚了。我認為德弗斯至少是聯盟前10名的打者。」

克蕭盛讚德弗斯：「他絕對是能改變戰局的選手。至於他來巨人會守哪個位置這件事也會很有趣，我知道他們有個大物一壘手快上來，所以如果德弗斯改守一壘會很有趣。很明顯，他們已經有查普曼（Matt Chapman）在三壘，他是聯盟頂尖的三壘手。就算德弗斯只能夠打指定打擊，他們現在確實變得更強了。」

克蕭提及的巨人大物是年僅20歲的埃德里奇（Bryce Eldridge），2023年首輪第16順位被巨人選下，本賽季剛被升上3A，在3A出賽11場，打擊率1成43。生涯埃德里奇在小聯盟已經累積38轟，打擊率2成81。

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