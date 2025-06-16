NBA》超越大谷翔平！ 柯瑞奧運奪金「晚安」簽創1530萬天價

柯瑞與大谷翔平。（圖片取自Topps官方社群）

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星柯瑞（Steph Curry）再次打破紀錄，不過破紀錄的並不是他本人，而是一張由《Topps》公司出品，圖案印著他在奧運男籃比出招牌「晚安（Nuit, Nuit）」手勢，全世界僅有1張的簽名卡，該卡創下《Topps Now》系列史上最高的51萬8500美元（約新台幣1530萬）天價。

柯瑞破紀錄簽名卡是由球員卡公司《Topps》發行的《Topps Now》系列卡款，記錄美國男籃在2024年8月10日奧運金牌戰擊敗地主法國奪金，柯瑞於關鍵時刻連飆4顆三分球，並在場上比出招牌晚安（Nuit, Nuit）手勢，此卡採用的照片就是柯瑞比出姿勢的瞬間，意義非凡。

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《Topps》球員卡公司在奧運結束後發售相關卡片，其中球員簽名是隨機封入，該系列一張有著柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）三人簽名的1/1卡片尚未出現，而柯瑞、杜蘭特、詹姆斯三星未簽名的1/1版本在去年的拍賣會上拍出5萬3680美元的高價。

《Topps》今天在粉絲專頁上指出，柯瑞該張1/1簽名卡賣出51萬8500美元，寫下《Topps Now》系列的最高價，超越大谷翔平「50轟、50盜」1/1簽名卡的22萬5700美元。

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