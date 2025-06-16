TPBL冠軍賽》林書豪拿12分 曼尼高狂數據率國王G1力退海神

林書豪（右）。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕儘管年度MVP林書豪手感欠佳，頭號種子新北國王靠著出色團隊戰力，6人得分達雙位數，其中曼尼高拿22分、21籃板、6助攻狂數據，終場100：89收拾海神，在7戰4勝制的TPBL總冠軍賽搶下首勝。

陣容深度堅強的國王，以例行賽第一取得頭號種子，季後賽首輪沒遇到太大困難，4戰橫掃台新戰神，此外，例行賽與海神6度交手取得5勝，外界看好冠軍賽也能贏過對手，拿下元年總冠軍。

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國王首節還與海神一路拉鋸，但第二節奧帝、曼尼高、沃許本輪番得分，加上林書豪在讀秒階段投進本場第一顆三分球，拉出29：18的攻勢擴大比分。

國王上半場繳出48.8％投籃命中率，曼尼高拿15分、15籃板，奧帝11分，沃許本10分，本土最高是蘇士軒的4分。至於海神只有33.3％投籃準星，克雷格和蘇文儒的8分是最高，威勝5分，摩爾斯0分，洋將火力明顯不如國王。

林書緯在第三節也加入得分行列，6投4中包含2顆三分球、拿10分，曼尼高也有穩定火力輸出拿7分，海神雖克雷格、于煥亞、威勝輪番在外圍開火，單節投進7顆三分球，國王還是保有至少8分的領先優勢。

第四節換沃許本開火，他肆虐禁區靠罰球就拿7分、單節獨拿11分，成功擋下對手的反撲攻勢，林書豪、蘇士軒也都有進球，終場以11分之差勝出。

國王團隊多點開花，曼尼高全能表現，在場上的正負值高達+41，沃許本也有22分，蘇士軒替補登場拿13分、4籃板、4助攻、2抄截，林書豪12投3中拿12分還發生8失誤，林書緯12分，奧帝11分。

海神4人得分達雙位數，克雷格23分，于煥亞17分，威勝14分，蘇文儒11分，投籃命中率不如國王，罰球準星也只有33.3％，落敗並不意外。

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