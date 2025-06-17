網球》盧曼琳勇闖台塑盃會內 苦等9個月獲WTA單打排名

盧曼琳。（四維體育推廣教育基金會提供）（記者梁偉銘攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台塑盃國際女網賽，盧曼琳無愧為會外賽的地主最後希望，連闖兩關晉級會內舞台，下週也即將獲得WTA世界女單排名，樂得這位「四維之星」說：「我等很久，也一直努力，終於要有單打排名了！」

這項ITF職業賽正在北市網球中心進行，2023年曾代表台灣出戰金恩盃亞大二級的盧曼琳，會外初登場直落2力退南韓13種子姜娜賢後，壓軸次輪又以7：5、6：1扳倒澳洲第5種子湯普森（Belle Thompson），2連勝取得32籤的會內賽門票，她也自去年10月底日本牧之原市以來，職業生涯第2度勇闖W35單打會內。

請繼續往下閱讀...

7月將滿20歲的盧曼琳，一個月前還因左手腕受傷，無法正常打雙手反拍，只能練正拍、發球和單反切球，教練詹佛成透露，「沒想到因禍得福，她因為就練這3項，反而能夠更加專注，其中正拍進步最多，原本不太擅長的正拍對角線也變成武器之一，不像以前正拍經常拉高球。」

對於即將擁有單打排名，盧曼琳回應：「高興一下就好，希望之後還有更多分數進帳。」她預計18日首輪迎戰南韓勁敵具姸玗。

四維基金會董事長楊蔚萌（左）和教練詹佛成（右）。（四維體育推廣教育基金會提供）（記者梁偉銘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法