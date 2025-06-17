MLB》涉竊走大谷翔平約5億 遭判刑4年9個月的水原一平正式入獄了

水原一平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平，涉嫌盜用大谷近1700萬美元（約新台幣5億元）的金錢，因涉及銀行詐欺罪等罪嫌遭起訴，最終遭判刑4年9個月，如今水原一平正式入獄。根據《ESPN》報導，美國聯邦監獄局表示，水原一平目前在賓州的聯邦監獄服刑。

道奇去年3月遠赴首爾參加海外開幕戰時，當時爆發水原一平涉賭風波，水原不但遭開除，還被大谷翔平團隊指控竊取大量資金。美國法院今年2月宣布，水原一平被判處4年9個月監禁，由於水原沒有美國國籍，預計將在服刑後被驅逐出境。

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《ESPN》報導，現年40歲的水原一平原定今年3月入監，但聯邦法官批准延後報到。水原被要求最晚在美國時間週一向聯邦當局報到。水原目前被關在賓州的聯邦監獄，是戒備程度較低的艾倫伍德聯邦監獄（FCI Allenwood- Low）。

水原一平在2021年曾於聖地牙哥的一間飯店時，他於撲克比賽中結識經營非法博弈公司的組頭鮑耶（Mathew Bowyer）。水原在短短兩年與鮑耶進行約19000次的下注，累積超過4000萬美元的債務。

此外，大谷翔平今天將正式重返大聯盟投手丘，睽違663天重現投打二刀流。

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