晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》涉竊走大谷翔平約5億 遭判刑4年9個月的水原一平正式入獄了

2025/06/17 07:33

水原一平。（資料照，美聯社）水原一平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平，涉嫌盜用大谷近1700萬美元（約新台幣5億元）的金錢，因涉及銀行詐欺罪等罪嫌遭起訴，最終遭判刑4年9個月，如今水原一平正式入獄。根據《ESPN》報導，美國聯邦監獄局表示，水原一平目前在賓州的聯邦監獄服刑。

道奇去年3月遠赴首爾參加海外開幕戰時，當時爆發水原一平涉賭風波，水原不但遭開除，還被大谷翔平團隊指控竊取大量資金。美國法院今年2月宣布，水原一平被判處4年9個月監禁，由於水原沒有美國國籍，預計將在服刑後被驅逐出境。

《ESPN》報導，現年40歲的水原一平原定今年3月入監，但聯邦法官批准延後報到。水原被要求最晚在美國時間週一向聯邦當局報到。水原目前被關在賓州的聯邦監獄，是戒備程度較低的艾倫伍德聯邦監獄（FCI Allenwood- Low）。

水原一平在2021年曾於聖地牙哥的一間飯店時，他於撲克比賽中結識經營非法博弈公司的組頭鮑耶（Mathew Bowyer）。水原在短短兩年與鮑耶進行約19000次的下注，累積超過4000萬美元的債務。

此外，大谷翔平今天將正式重返大聯盟投手丘，睽違663天重現投打二刀流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中