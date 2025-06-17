MLB》洋基「法官」超越大谷翔平暫居明星賽人氣王！有望寫17年紀錄

大聯盟官網公布明星賽第一階段票數。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟全明星賽將在7月16日於勇士主場盛大舉行，日前投票開跑，今天官網公布第一階段票數，兩聯盟毫無意外由「法官」賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平高居榜首，其中賈吉更超越大谷，暫居大聯盟人氣王。

目前洋基隊長賈吉以156萬8527票領先全大聯盟，在美聯更是領先第2名的水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）多達52萬票。官網指出，賈吉有望成為自2007-08年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，第1位連續2年成為大聯盟人氣王的球員。

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道奇日本巨星大谷翔平目前拿下139萬8771票，仍有機會追上賈吉，同時大谷也是國聯5位破100萬票的球員之一，其餘4人為道奇佛里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）、小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），以及大都會林多（Francisco Lindor）。

根據規則，兩聯盟最高票球員，將自動成為該聯盟明星隊先發；除此之外，每個守備位置票數前2名，以及外野手票數前6名的球員，將進入第二階段票選。第一階段將於美東時間6月26日截止。

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