晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》德弗斯遭紅襪驚天交易 「老爹」給建言：有時你得放下自尊心...

2025/06/17 08:07

德弗斯。（資料照，法新社）德弗斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪昨天以「1換4」把明星主砲德弗斯（Rafael Devers）交易至舊金山巨人，震驚全大聯盟。曾在紅襪以DH聞名的名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）認為，身為一名球員，「有時候你得放下自尊心。」

紅襪今年季前網羅金手套三壘手柏格曼（Alex Bregman），讓德弗斯配合球隊改擔任指定打擊。紅襪在上個月因一壘手卡薩斯（Triston Casas）左膝肌腱斷裂整季報銷，希望德弗斯能鎮守一壘防區，再度引起德弗斯不滿，可能因此埋下交易的契機。

歐提茲接受《The Athletic》訪問時表示，「球團永遠都在那，而選手來來去去。身為一名球員，有時候你得放下自尊心，明白一旦你拿薪水，就得找到辦法去做被要求的事情。」

「這是對所有覺得自己比球賽更重要的年輕選手們的忠告。我不是說德弗斯是像那樣的人，他很謙遜，但有時候你還年輕、還不成熟的時候，你（不會意識到這點）。」

德弗斯是紅襪隊2018年世界大賽冠軍成員，他在2023年與紅襪簽下11年3.31億美元的延長大約。德弗斯本季出賽73場，交出15轟、58分打點，打擊率2成72的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.905。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中