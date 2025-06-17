MLB》德弗斯遭紅襪驚天交易 「老爹」給建言：有時你得放下自尊心...

德弗斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪昨天以「1換4」把明星主砲德弗斯（Rafael Devers）交易至舊金山巨人，震驚全大聯盟。曾在紅襪以DH聞名的名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）認為，身為一名球員，「有時候你得放下自尊心。」

紅襪今年季前網羅金手套三壘手柏格曼（Alex Bregman），讓德弗斯配合球隊改擔任指定打擊。紅襪在上個月因一壘手卡薩斯（Triston Casas）左膝肌腱斷裂整季報銷，希望德弗斯能鎮守一壘防區，再度引起德弗斯不滿，可能因此埋下交易的契機。

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歐提茲接受《The Athletic》訪問時表示，「球團永遠都在那，而選手來來去去。身為一名球員，有時候你得放下自尊心，明白一旦你拿薪水，就得找到辦法去做被要求的事情。」

「這是對所有覺得自己比球賽更重要的年輕選手們的忠告。我不是說德弗斯是像那樣的人，他很謙遜，但有時候你還年輕、還不成熟的時候，你（不會意識到這點）。」

德弗斯是紅襪隊2018年世界大賽冠軍成員，他在2023年與紅襪簽下11年3.31億美元的延長大約。德弗斯本季出賽73場，交出15轟、58分打點，打擊率2成72的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.905。

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