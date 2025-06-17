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MLB》睽違663天鬼神二刀流！大谷翔平將寫國聯史上第3人超狂偉業

2025/06/17 08:08

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平終於重返二刀流！今對上教士擔任先發投手與第1棒指定打擊，同時也將寫下另一項鬼神壯舉。

大谷翔平於2023年9月接受右手肘手術，轉戰道奇後就專心擔任指定打擊，原先計畫至少還需要一陣子才能重返投手丘，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨賽後透露，大谷將於今天擔任開局投手角色，熟悉的「鬼神二刀流」再度重返大聯盟。

今早道奇公布先發名單，大谷翔平擔任先發投手與先發第1棒指定打擊，也確定將睽違663天重返投手丘。根據《MLB Network》報導，大谷也將成為1900年以來，國聯史上第3位同時擔任先發投手與開路先鋒的球員，前兩人分別為1901年的瓊斯（Jim Jones）與1953年的達克（Alvin Dark）。

道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）今賽前也表示，球團在本週看到大谷在Live BP中的狀態良好，也決定讓他直接在大聯盟投手丘進行復健調整；他還補充，讓大谷先發的決定大約是24到48小時前才做出，而大谷本人得知後也感到開心與興奮。

儘管如此，高梅茲也坦言這項決定仍存在許多風險，大谷要在下午1點半至2點開始熱身、進行Live BP，之後在馬上擔任指定打擊上場，這對身體的負荷遠遠超出常人想像。因此球團仍會一步步謹慎觀察大谷的狀況，最大目標是讓他在季末與季後賽處於最佳狀態。

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