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MLB》原本預計今日先發 曾收「死亡威脅」的太空人球星進IL

2025/06/17 08:58

麥卡勒。（資料照，路透）麥卡勒。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據太空人官方消息指出，原本今天面對運動家將掛帥先發的麥卡勒（Lance McCullers Jr.），因右腳扭傷被放入15天傷兵名單（IL），起始時間回溯至美國時間上周五。

今年是麥卡勒第8個大聯盟球季，曾在2017年入選明星賽的他，前面因右手的傷勢休養了兩年才重返大聯盟賽場，本季留下7場的出賽皆先發，29.1局的投球送出39次三振，戰績1勝2敗、防禦率4.91，成績仍有進步空間，甚至一度在5月面對紅人先發0.1局狂失7分，賽後收到球迷的「死亡威脅」，讓球團不得不雇用保全保護他的人生安全。

今年太空人的先發投手傷病不斷，除了麥卡勒外，威斯奈斯基（Hayden Wesneski）與布蘭柯（Ronel Blanco）都接受了手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery，俗稱TJ手術）整季報銷，而自4月因右手拇指骨折的阿里格蒂（Spencer Arrighetti）至今仍未恢復，另外還有已動完TJ手術正在恢復的賈西亞（Luis Garcia）以及哈維爾（Cristian Javier）。

麥卡勒今日的缺席，也讓本場的先發工作將交給古斯托（Ryan Gusto），今年是他在大聯盟的首年，出賽15場其中9場比賽擔任先發，繳出4勝3敗、防禦率4.56的成績。

為了填補麥卡勒的空缺，球團從3A拉上亞歷山大（Jason Alexander），他本季在大聯盟有過4場的後援出賽，防禦率與每局被上壘率分別為18.00與2.83。

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