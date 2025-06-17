MLB》透露驚天交易原因！紅襪高層狂言「沒德弗斯能贏更多場比賽」

德弗斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪昨以「1換4」把明星主砲德弗斯（Rafael Devers）交易至巨人，震驚全大聯盟。今天紅襪高層也召開記者會說明交易案原由，總管布瑞斯洛（Craig Breslow）更揚言，沒有德弗斯的紅襪能贏下更多場比賽。

28歲的德弗斯是紅襪2018年世界大賽冠軍成員，2023年簽下11年3.31億美元的延長大約。不過本季他與球團之間爭執不斷，德弗斯被要求讓出熟悉的三壘轉戰指定打擊，又被希望能接替一壘防區，使得他心生不滿。

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今天紅襪總裁甘迺迪（Sam Kennedy）與總管布瑞斯洛（Craig Breslow）接受視訊訪問，兩位高層都強調，球隊與德弗斯在未來角色與發展方向無法達成共識。甘迺迪說道：「我們努力溝通過，但對於他的未來角色定位，我們和他有不同的願景。我們認為我們期待他扮演的角色，是對球隊整體最有利的。」

紅襪近年接連交易貝茲（Mookie Betts）與德弗斯這種準名人堂球星，對此甘迺迪也回應：「我很願意拿出我們這24年來的戰績和其他球隊做比較，我們擁有比其他球隊更多的獎盃與旗幟來證明一切。」

談到少了德弗斯後，紅襪本季的願景為何，布瑞斯洛直言：「我真心認為，我們在今年球季結束時回過頭來看，我們會贏得比原本情況下還要更多場比賽。」

布瑞斯洛拒絕透露紅襪是否曾與其他球隊談論過交易德弗斯一事，但他也坦言，自己經常捫心自問，如果休季就解決可能出現的守位問題，事情是否會出現轉機，也補充未來若再遇類似情況，他希望能在關係惡化前有不同的處理方式。

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