晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「怪力男」回歸雙安+長打無用！洋基延長賽遭天使完封吞4連敗

2025/06/17 10:35

史坦頓。（美聯社）史坦頓。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場與天使之戰，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）傷癒歸隊就雙安演出，還在9局下敲出長打，然而洋基打線全場靜悄悄，最終在延長賽11局0：1遭到完封，吞下4連敗。

洋基先發右投施密特（Clarke Schmidt）主投7.2局僅被敲4安，送出3次三振，沒有投出保送也無失分，繳出本季代表作；但天使先發投手索里安諾（José Soriano）也不惶多讓，上演7局6K無失分優質先發。

雙方鏖戰至9局下仍是0：0平手僵局，不過該局首名打者史坦頓馬上從天使終結者簡森（Kenley Jansen）手中敲出二壘安打並功成身退，然而後續洋基卻無法將再見分送回本壘，雙方進入延長賽。

10局兩隊無功而返，11局上天使終於靠著沙努爾（Nolan Schanuel）二壘安打攻下本場比賽雙方第1分。11局下洋基依舊無法突破天使封鎖，苦吞4連敗。

史坦頓今傷癒歸隊，本季首戰4打數就敲出2安打，2支安打擊球初速分別來到111.1英哩與102.9英哩，重現「怪力男」本色；「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數1安打，成為大聯盟本季首位百安打者，另獲得2次保送，包含11局下1次敬遠，賽後打擊率0.377，攻擊指數1.226。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中