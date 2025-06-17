MLB》「怪力男」回歸雙安+長打無用！洋基延長賽遭天使完封吞4連敗

史坦頓。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場與天使之戰，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）傷癒歸隊就雙安演出，還在9局下敲出長打，然而洋基打線全場靜悄悄，最終在延長賽11局0：1遭到完封，吞下4連敗。

洋基先發右投施密特（Clarke Schmidt）主投7.2局僅被敲4安，送出3次三振，沒有投出保送也無失分，繳出本季代表作；但天使先發投手索里安諾（José Soriano）也不惶多讓，上演7局6K無失分優質先發。

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雙方鏖戰至9局下仍是0：0平手僵局，不過該局首名打者史坦頓馬上從天使終結者簡森（Kenley Jansen）手中敲出二壘安打並功成身退，然而後續洋基卻無法將再見分送回本壘，雙方進入延長賽。

Giancarlo Stanton opens the ninth with a leadoff double pic.twitter.com/ty4Wl4ZALG — Fireside Yankees （@FiresideYankees） June 17, 2025

10局兩隊無功而返，11局上天使終於靠著沙努爾（Nolan Schanuel）二壘安打攻下本場比賽雙方第1分。11局下洋基依舊無法突破天使封鎖，苦吞4連敗。

史坦頓今傷癒歸隊，本季首戰4打數就敲出2安打，2支安打擊球初速分別來到111.1英哩與102.9英哩，重現「怪力男」本色；「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數1安打，成為大聯盟本季首位百安打者，另獲得2次保送，包含11局下1次敬遠，賽後打擊率0.377，攻擊指數1.226。

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