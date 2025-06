MLB》勇士台美混血好手「費仔」傷癒歸隊 另名外野手兩度遭DFA

費爾柴德。(資料照,路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊台美混血好手費爾柴德(Stuart Fairchild)日前因盜壘不慎受傷,進入10天傷病名單。費爾柴德從傷兵名單中復出,而勇士則把另一名外野手阿佐卡(Jose Azocar)給指定讓渡(DFA)。

費爾柴德在美國時間5月29日面對費城人的比賽中,他盜二壘時不慎弄傷左手,經檢查為左手小指脫臼,讓他因此放進10天傷病名單。費爾柴德也在今天傷癒歸隊。

請繼續往下閱讀...

現年29歲的費爾柴德今年3月27日遭紅人隊給指定讓渡,他在3月31日被交易至勇士。由於勇士明星外野手普洛法(Jurickson Profar)因藥檢未過遭80場禁賽,讓勇士外野防線出現空缺,因此拉上費爾柴德。

費爾柴德本季出賽21場,共33打數敲6安,貢獻2分打點,跑出2次盜壘成功,打擊率為1成82。費爾柴德上季在紅人出賽94場,有8轟、30分打點,打擊率2成15的表現。

同為29歲的阿佐卡,今年先是待在大都會,他在5月24日被DFA後,接著以小聯盟約加盟勇士。阿佐卡今年僅為勇士出賽2場,只有1個打數沒敲安,如今再度遭到指定讓渡。

The #Braves today returned OF Stuart Fairchild from his rehabilitation assignment and reinstated him from the injured list, and designated OF José Azocar for assignment. Following yesterday’s game, Atlanta returned INF Nacho Alvarez Jr. from his rehabilitation assignment,…