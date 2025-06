MLB》古德曼雙響砲、9局灌3分大逆轉 墊底洛磯連勝送國民9連敗

古德曼今日繳出單場雙響砲,幫助洛磯收下2連勝。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日作客國民主場的洛磯,進行雙方4連戰的首場賽事,靠著古德曼(Hunter Goodman)單場雙響砲的帶領下,在9局上演逆轉秀,終場以6:4收下2連勝,並送給國民近期慘澹的9連敗。

洛磯首局馬上就有得點圈攻勢,二壘有人時古德曼咬中厄文(Jake Irvin)外角曲球轟出中左外野,形成兩分打點的全壘打先馳得點。

請繼續往下閱讀...

有了分數支援,洛磯先發投手帕爾姆奎斯特(Carson Palmquist)前3局繳出好投力保不失,但在4局下半狂丟3次保送,外加高飛犧牲打失掉1分,即便5局上打線連兩安追回1分,但下個半局仍被萊爾(Daylen Lile)與伍德(James Wood)輪流開砲,讓國民反倒以1分超前。

6到8局,雙方打線都遭到對方壓制,兩邊都未擊出安打,9局上半國民換上終結者費尼根(Kyle Finnegan),但首名打者古德曼相中內角低96.6英里(約155.5公里)速球,一棒扛出中外野大牆,單場雙響砲幫助球隊追平比數。

不過攻勢尚未結束,兩人出局二壘有人輪到莫尼亞克(Mickey Moniak),而他也相中內角速球轟出超前比數的兩分砲,單局灌進3分要回領先,而下個半局哈爾沃森(Seth Halvorsen)成功關門,幫助球隊守下這場得來不易的勝利。

目前戰績15勝57敗、仍在大聯盟30隊墊底的洛磯,拿下本季第3次的2連勝,而國民苦吞9連敗,戰績來到30勝42敗排名國聯東區倒數第2。

Hunter Goodman ties it up in the 9th with his second homer of the night! pic.twitter.com/wO3VluTGem