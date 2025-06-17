MLB》古德曼雙響砲、9局灌3分大逆轉 墊底洛磯連勝送國民9連敗

古德曼今日繳出單場雙響砲，幫助洛磯收下2連勝。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客國民主場的洛磯，進行雙方4連戰的首場賽事，靠著古德曼（Hunter Goodman）單場雙響砲的帶領下，在9局上演逆轉秀，終場以6：4收下2連勝，並送給國民近期慘澹的9連敗。

洛磯首局馬上就有得點圈攻勢，二壘有人時古德曼咬中厄文（Jake Irvin）外角曲球轟出中左外野，形成兩分打點的全壘打先馳得點。

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有了分數支援，洛磯先發投手帕爾姆奎斯特（Carson Palmquist）前3局繳出好投力保不失，但在4局下半狂丟3次保送，外加高飛犧牲打失掉1分，即便5局上打線連兩安追回1分，但下個半局仍被萊爾（Daylen Lile）與伍德（James Wood）輪流開砲，讓國民反倒以1分超前。

6到8局，雙方打線都遭到對方壓制，兩邊都未擊出安打，9局上半國民換上終結者費尼根（Kyle Finnegan），但首名打者古德曼相中內角低96.6英里（約155.5公里）速球，一棒扛出中外野大牆，單場雙響砲幫助球隊追平比數。

不過攻勢尚未結束，兩人出局二壘有人輪到莫尼亞克（Mickey Moniak），而他也相中內角速球轟出超前比數的兩分砲，單局灌進3分要回領先，而下個半局哈爾沃森（Seth Halvorsen）成功關門，幫助球隊守下這場得來不易的勝利。

目前戰績15勝57敗、仍在大聯盟30隊墊底的洛磯，拿下本季第3次的2連勝，而國民苦吞9連敗，戰績來到30勝42敗排名國聯東區倒數第2。

Hunter Goodman ties it up in the 9th with his second homer of the night! pic.twitter.com/wO3VluTGem — MLB （@MLB） June 17, 2025

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