MLB》首局就飆161公里！ 大谷翔平睽違663天的二刀流狂飆火球

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將睽違663天重現「投打二刀流」，他在主場登板面對教士。大谷首局用28球被敲2安外加一支高飛犧牲打，失掉1分，最快丟到100.2英哩（約161.2公里）的火球。道奇首局打完以0比1落後。

大谷翔平首局面對教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），最快丟到99.1英哩（約159.4公里），卻被擊成中間方向一壘安打。大谷翔平面對教士第二棒的阿拉耶茲（Luis Arraez），先是出現暴投，雖然丟出100.2英哩的火球，該打席最後仍被敲安，讓教士無人出局攻占一、三壘。

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接著大谷翔平對決馬查多（Manny Machado），被擊出高飛犧牲打失掉1分。大谷被教士西茲（Gavin Sheets）敲二壘方向滾地球，道奇二壘手艾德曼（Tommy Edman）美技守備攔下球、並傳一壘刺殺，抓到第二個出局數。大谷再讓教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）敲三壘滾地球出局，結束第一局的投球。

大谷翔平。（美聯社）

「投手大谷」首局用28球中有16顆好球，被敲2安，失掉1分，另有1次暴投，最快丟到100.2英哩，使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球、快速指叉球。其中四縫線速球共投7顆，平均球速為99.1英哩（約159.4公里）。「投手大谷」丟完一局後就退場。

「打者翔平」1局下立即上場打擊，面對教士投手席斯（Dylan Cease），「打者翔平」纏鬥到2好3壞後遭到三振。

「投手大谷」前一次登板，已經是2023年8月23日的時候，當時大谷效力天使隊，此戰僅投1.1局就傷退。「投手大谷」在2023年交出10勝5敗、防禦率3.14的成績。

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