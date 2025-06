MLB》這沒出棒？大谷翔平睽違663天首K不見了 一壘審遭痛批（影音）

大谷翔平。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對教士,睽違663天重返投手丘,主投1局被敲2安失1分。然而大谷一度有機會飆出本季首次三振,卻遭到壘審「沒收」,令不少網友傻眼。

「投手大谷」今天投1局就退場,用28球中有16顆好球,被敲2安,失掉1分,另有1次暴投,最快丟到100.2英哩,使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球。其中四縫線速球共投7顆,平均球速為99.1英哩(約159.4公里)。另外,大谷今天被教士打者打出5球,僅阿拉耶茲(Luis Arraez)敲出的擊球初速95.6英哩安打為Statcast定義的「強勁擊球(hard-hit ball)」。

值得一提的是,大谷在無人出局一、三壘有人面對馬查多(Manny Machado)時,2好1壞時投出84.8英哩外角橫掃滑球,眼看馬查多似乎已經出棒過半,但一壘審布萊尼(Ryan Blakney)卻認為並未出棒過半,最終該打席大谷被馬查多敲出高飛犧牲打掉分。

Shohei Ohtani was...not pleased with this check-swing call that kept Manny Machado alive. Machado then hit a sac fly. pic.twitter.com/8mwkX4hObd