MLB》這沒出棒？大谷翔平睽違663天首K不見了 一壘審遭痛批（影音）

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對教士，睽違663天重返投手丘，主投1局被敲2安失1分。然而大谷一度有機會飆出本季首次三振，卻遭到壘審「沒收」，令不少網友傻眼。

「投手大谷」今天投1局就退場，用28球中有16顆好球，被敲2安，失掉1分，另有1次暴投，最快丟到100.2英哩，使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球。其中四縫線速球共投7顆，平均球速為99.1英哩（約159.4公里）。另外，大谷今天被教士打者打出5球，僅阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出的擊球初速95.6英哩安打為Statcast定義的「強勁擊球（hard-hit ball）」。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，大谷在無人出局一、三壘有人面對馬查多（Manny Machado）時，2好1壞時投出84.8英哩外角橫掃滑球，眼看馬查多似乎已經出棒過半，但一壘審布萊尼（Ryan Blakney）卻認為並未出棒過半，最終該打席大谷被馬查多敲出高飛犧牲打掉分。

Shohei Ohtani was...not pleased with this check-swing call that kept Manny Machado alive. Machado then hit a sac fly. pic.twitter.com/8mwkX4hObd — Rowan Kavner （@RowanKavner） June 17, 2025

道奇作家哈里斯（Blake Harris）在X上也Po出馬查多明顯出棒過半的截圖，諷刺說道「顯然這沒有出棒」，底下也吸引不少網友留言：「這實在太糟糕了」、「他們（裁判）完全在搞大谷」、「從沒看過裁判表現如此糟糕的一年」

Apparently this isn't a swing pic.twitter.com/dzbVD444In — Blake Harris （@BlakeHHarris） June 17, 2025

值得一提的是，布萊尼在去年5月5日洋基老虎之戰擔任主審，因好球帶判決讓「法官」賈吉（Aaron Judge）有意見，在他嘀咕幾句轉身返回休息室時將他驅逐出場，這也是賈吉生涯首度被趕出場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法