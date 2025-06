MLB》失分自己打回來！大谷飆道奇今年第二快火球 還敲關鍵長打

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今睽違663天重現「投打二刀流」,他在主場登板面對教士。大谷翔平先發投1局失1分,最快丟到100.2英哩(約161.2公里)的火球。這是道奇本季第二快的球速。而「打者翔平」在第3局敲帶有1分打點的二壘安打,幫助道奇追成1比1平手。

「投手大谷」首局被教士強打馬查多(Manny Machado)的高飛犧牲打失掉1分。大谷先發1局用28球被敲2安,失掉1分,另有1次暴投,最快丟到100.2英哩,使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球、快速指叉球。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷翔平今天最快丟到100.2英哩,追平道奇投手群本季第二快的球速。藍斯還提到,「這人還有25發全壘打。」

而「打者翔平」首局被教士強投席斯(Dylan Cease)三振,道奇第3局2出局攻佔三壘,大谷逮中席斯一顆滑球,擊出左外野帶有1分打點的二壘安打,幫助道奇追平比數。大谷這支長打的擊球初速為105.2英哩,飛行距離為338英呎,仰角為17度。

