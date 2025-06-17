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MLB》失分自己打回來！大谷飆道奇今年第二快火球 還敲關鍵長打

2025/06/17 11:27

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今睽違663天重現「投打二刀流」，他在主場登板面對教士。大谷翔平先發投1局失1分，最快丟到100.2英哩（約161.2公里）的火球。這是道奇本季第二快的球速。而「打者翔平」在第3局敲帶有1分打點的二壘安打，幫助道奇追成1比1平手。

「投手大谷」首局被教士強打馬查多（Manny Machado）的高飛犧牲打失掉1分。大谷先發1局用28球被敲2安，失掉1分，另有1次暴投，最快丟到100.2英哩，使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球、快速指叉球。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平今天最快丟到100.2英哩，追平道奇投手群本季第二快的球速。藍斯還提到，「這人還有25發全壘打。」

而「打者翔平」首局被教士強投席斯（Dylan Cease）三振，道奇第3局2出局攻佔三壘，大谷逮中席斯一顆滑球，擊出左外野帶有1分打點的二壘安打，幫助道奇追平比數。大谷這支長打的擊球初速為105.2英哩，飛行距離為338英呎，仰角為17度。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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