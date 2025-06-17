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桌球》最後一個賦零終於取消 林昀儒世界排名回升至第8

2025/06/17 11:16

台灣一哥林昀儒世界排名回到第8。（取自國際桌總官網） 台灣一哥林昀儒世界排名回到第8。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第25週世界排名，「沉默刺客」林昀儒去年盧比安納球星挑戰賽因缺席被賦零的處罰終於取消，重獲175分積分，排名也從第10回升到第8，寫下自去年8月底以來最佳名次。

林昀儒上週雖未出賽，但隨著最後一站賦零1年處罰到期，補進175分，總積分2310分也超越中國向鵬、斯洛維尼亞一哥約基奇，排名上升2名，也是他自去年8月27日排名第7以來的最佳名次。

本週世界排名前7沒有變動，依舊是林詩棟、王楚欽、卡德拉諾、張本智和、梁靖崑、莫雷加德、F.勒布朗。

31歲的杜達上週日在史高比耶挑戰賽男單決賽擊退18歲中國小將溫瑞博，拿下今年首冠後，進帳400分積分，排名從15名躍升至生涯最佳的11名，一舉超越13名的邱黨及14名的法蘭吉斯卡，首度坐上德國一哥寶座。

其他台將，高承睿上升2名來到23名，馮翊新51名、廖振珽上升4名回到62名，黃彥誠63名，張佑安67名，16歲小將郭冠宏在史高比耶從會外賽闖進32強，排名也寫下生涯最佳的74名。

女子組方面，台灣一姐鄭怡靜連續14週穩居世界排名11，老將黃怡樺在史高比耶挑戰賽闖進16強，排名上升4名，回到39名，簡彤娟69名。

17歲的葉伊恬在史高比耶挑戰賽從資格賽一路殺進16強，收穫50分積分，排名也從89名上升至生涯最佳的80名。李昱諄則下滑至91名。

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