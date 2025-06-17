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NBA冠軍賽》雙星發威！J.威廉斯狂砍40分+SGA拿31分 雷霆擊退溜馬聽牌

2025/06/17 11:23

J.威廉斯。（法新社）J.威廉斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今在總冠軍賽第5戰，末節成功擋下溜馬的反撲，J.威廉斯（Jalen Williams）猛砍40分加上吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍31分，終場以120：109擊敗溜馬，系列賽以3：2聽牌。

雷霆在前役擊敗溜馬，系列賽追成2：2平手，今天進行「天王山之戰」，雷霆開局打得強勢，進攻多點開花，首節打完取得雙位數領先。第2節溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）發揮，率隊持續緊追，但溜馬無法控制失誤，持續失分，上半場打完，雷霆暫時以59：45領先。

雷霆J.威廉斯半場攻下16分全隊最高，吉爾吉斯亞歷山大拿下13分，團隊命中率也有43.5%。溜馬只有西亞卡姆拿下10分，一人得分上雙，當家一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）狀態低迷，上半場5投0中沒有得分，且全隊出現10次失誤，打得相當艱辛。

易籃後，溜馬麥康諾（T.J. McConnell）在該節還剩4分多鐘時挺身而出，連拿6分，率隊持續緊咬對手，雙方只剩個位數差距，但SGA馬上用中距離討回顏面，3節打完溜馬追到8分差。

末節溜馬持續瘋狂反撲，西亞卡姆三分球一舉助隊追到2分差，但隨後雷霆威廉斯也飆進三分球反擊，加上溜馬失誤太多自亂陣腳，再度被拉開到雙位數，也無力再次上演驚奇逆轉秀，遭雷霆聽牌。

雷霆J.威廉斯今天拿下40分、6籃板，吉爾吉斯亞歷山大貢獻31分、10助攻；溜馬方面，西亞卡姆拿下全隊最高28分，哈里伯頓只有4分進帳。

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

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