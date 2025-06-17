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MLB》紅襪突襲交易重砲德弗斯 史托瑞：飛機延後就知道要出事了

2025/06/17 11:50

德弗斯被紅襪交易去巨人。（資料照，美聯社）德弗斯被紅襪交易去巨人。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在昨天透過一筆1換4交易，將陣中明星主砲德弗斯（Rafael Devers）賣給舊金山巨人，這筆交易不僅震驚聯盟，連紅襪球員們都感到震驚，明星游擊手史托瑞（Trevor Story）後來受訪回憶，當知道班機延後時，就有預感要出大事了。

紅襪在3連戰橫掃洋基後，準備開拔飛去西雅圖打客場之旅，不過紅襪卻在賽後突襲交易，把本季因定位問題與高層不合的明星主砲德弗斯給交易，對此史托瑞回憶，當他們知道球隊飛機延後時，就知道肯定要出事了。

「這應該嚇到了所有人，我猜這是最好形容當下的方式，真的沒想到是這樣。」史托瑞說道。明星外野手杜蘭（Jarren Duran）受訪時則說：「居然是德弗斯，我看到他下飛機時真的嚇到了。」

史托瑞說，他們才剛橫掃洋基，在這個時機點交易真的很奇怪，但這也殘酷的提醒他一個事實，大聯盟終究是一門生意。

紅襪近期在美聯東區內戰的3個3系列賽中，取得了7勝2敗的成績，對此火球王牌克羅切（Garrett Crochet）說，這個時間點交易真的令人驚訝，不過克羅切也說，隊內目前氣勢不錯，球員們都想要繼續打出好表現，讓高層在今年交易截止日前當市場上的「買家」，而非「賣家」。

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