MLB》大谷翔平睽違663天登板、還秀新投球動作 日本名投給看法

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將睽違663天重現「投打二刀流」,他在主場登板面對教士。大谷翔平先發投1局失1分,最快丟到100.2英哩(約161.2公里)的火球。「投手大谷」此戰展現與過往不同的投球動作,曾待過道奇的日本名投齋藤隆指出,「只要能在比賽中投球,就沒有問題」。

大谷翔平在今年春訓期間做投手復健時,就展現「無繞臂」(No Windup)的投球動作。而「投手大谷」今睽違663天站上投手丘,就採用新的投球動作。

總計「投手大谷」先發1局用28球,被敲2安,外加被擊出1支高飛犧牲打失掉1分,最快丟出100.2英哩(約161.2公里)的火球。大谷此戰使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球、快速指叉球等。

《日刊體育》報導,齋藤隆在日媒《NHK》轉播中解說大谷翔平的新投球姿勢,「雖然有各種不同的看法,但整體來說,大谷的狀態已經達到可以在正式比賽投球的水準,丟出超過160公里的速球,還能用滑球搶好球數。」

齋藤隆分析,大谷翔平的投球確實有幾顆速球被對手掌握,那些球稍微有點令人擔心,但考慮到這是久違的登板,未來應該可以做修正。

