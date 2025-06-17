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MLB》大谷翔平睽違663天登板、還秀新投球動作 日本名投給看法

2025/06/17 12:35

大谷翔平睽違663天站上大聯盟投手丘。（路透）大谷翔平睽違663天站上大聯盟投手丘。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將睽違663天重現「投打二刀流」，他在主場登板面對教士。大谷翔平先發投1局失1分，最快丟到100.2英哩（約161.2公里）的火球。「投手大谷」此戰展現與過往不同的投球動作，曾待過道奇的日本名投齋藤隆指出，「只要能在比賽中投球，就沒有問題」。

大谷翔平在今年春訓期間做投手復健時，就展現「無繞臂」（No Windup）的投球動作。而「投手大谷」今睽違663天站上投手丘，就採用新的投球動作。

總計「投手大谷」先發1局用28球，被敲2安，外加被擊出1支高飛犧牲打失掉1分，最快丟出100.2英哩（約161.2公里）的火球。大谷此戰使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球、快速指叉球等。

《日刊體育》報導，齋藤隆在日媒《NHK》轉播中解說大谷翔平的新投球姿勢，「雖然有各種不同的看法，但整體來說，大谷的狀態已經達到可以在正式比賽投球的水準，丟出超過160公里的速球，還能用滑球搶好球數。」

齋藤隆分析，大谷翔平的投球確實有幾顆速球被對手掌握，那些球稍微有點令人擔心，但考慮到這是久違的登板，未來應該可以做修正。

大谷翔平睽違663天站上大聯盟投手丘。（法新社）大谷翔平睽違663天站上大聯盟投手丘。（法新社）

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