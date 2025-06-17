帕運國手鄭漢琮將輪椅網球引進台灣 獲總統教育獎

突破小兒麻痺限制，帕運國手、台北海洋科技大學學生鄭漢琮，將輪椅網球引進台灣，獲得今年總統教育獎殊榮。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕前方總有路可走，台北海洋科技大學學生鄭漢琮，與姐姐幼年皆罹患小兒麻痺而無法走路，國中畢業後為減輕母親重擔，白天在眼鏡行當學徒，晚上去電子公司打工，並就讀開明商工夜間部，畢業後報考視光學系三年函授班，拿到驗光師證書，但從半工半讀時開始從事身障運動，是首位將輪椅網球引進台灣的身障運動國手，還曾代表國家參加「雪梨帕運」、5屆「亞帕運」和4屆「帕拉國家」團隊賽，拿下泰國亞帕運輪椅網球銅牌，為國爭光，獲得今（2025）年總統教育獎殊榮。

鄭漢琮出生於雲林縣林內鄉，父親是布袋戲劇團的木偶操作師，長期不在家，他與姐姐幼年皆罹患小兒麻痺，母親不得已把另二個孩子託付給親戚，再將他和姐姐送到由挪威傳教士來台設立的身障機構「勝利之家」，在屏東基督教醫院開刀。

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鄭漢琮國中畢業後為減輕母親重擔，白天在眼鏡行當學徒，晚上去電子公司打工，開明商工夜間部畢業後，報考視光學系三年函授班，拿到驗光師證書，他說，從小雖行動不便，只能在家中和教室內，但他努力突破身體的侷限，成就自己並為國爭光，現在就讀海大銀髮系，運用輪網專長，擔任體適能指導員，幫助更多身障生及銀髮族。

此外，國立台南大學博士生詹博丞，罹患「點狀軟骨錯生症」，導致全盲與極重度聽障，國中時又遭逢意外，從此不良於行，但他在逆境中考上台南一中，學測時以一般生身分考取成功大學資工系，目前就讀台南大學數位學習科技學系博士班，致力於研發數位學習輔助軟體，幫助多重障礙學生，同獲得今年總統教育獎殊榮。

詹博丞雖有雙重障礙，但從未放棄自己，在教授盧文祥、蘇文鈺及業界老師黃敬群指導下，讀成大資工系時，參與 Touching Melody 點字樂譜轉換軟體的開發，榮獲2011年建國百年大專校院開放軟體競賽社會關懷獎；再參與「新酷音輸入法」核心的開發，榮獲2012年及2013年全國大專校院軟體創作達人暑期成長營特優團隊獎。

詹博丞於2013年正取成大資工所碩士班，去年以論文「雙步驟使用者驗證之基於密碼智慧卡身份驗證協議」完成碩士學位。他說，希望幫助與自己同類障礙的學生找到更多合適的數位學習科技，改善多重障礙學生學習環境。

台南大學博士生詹博丞，罹患「點狀軟骨錯生症」，導致全盲與極重度聽障，但致力於研發數位學習輔助軟體，幫助多重障礙學生，獲得今年總統教育獎殊榮。（教育部提供）

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