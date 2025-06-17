晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

帕運國手鄭漢琮將輪椅網球引進台灣 獲總統教育獎

2025/06/17 12:05

突破小兒麻痺限制，帕運國手、台北海洋科技大學學生鄭漢琮，將輪椅網球引進台灣，獲得今年總統教育獎殊榮。（教育部提供）突破小兒麻痺限制，帕運國手、台北海洋科技大學學生鄭漢琮，將輪椅網球引進台灣，獲得今年總統教育獎殊榮。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕前方總有路可走，台北海洋科技大學學生鄭漢琮，與姐姐幼年皆罹患小兒麻痺而無法走路，國中畢業後為減輕母親重擔，白天在眼鏡行當學徒，晚上去電子公司打工，並就讀開明商工夜間部，畢業後報考視光學系三年函授班，拿到驗光師證書，但從半工半讀時開始從事身障運動，是首位將輪椅網球引進台灣的身障運動國手，還曾代表國家參加「雪梨帕運」、5屆「亞帕運」和4屆「帕拉國家」團隊賽，拿下泰國亞帕運輪椅網球銅牌，為國爭光，獲得今（2025）年總統教育獎殊榮。

鄭漢琮出生於雲林縣林內鄉，父親是布袋戲劇團的木偶操作師，長期不在家，他與姐姐幼年皆罹患小兒麻痺，母親不得已把另二個孩子託付給親戚，再將他和姐姐送到由挪威傳教士來台設立的身障機構「勝利之家」，在屏東基督教醫院開刀。

鄭漢琮國中畢業後為減輕母親重擔，白天在眼鏡行當學徒，晚上去電子公司打工，開明商工夜間部畢業後，報考視光學系三年函授班，拿到驗光師證書，他說，從小雖行動不便，只能在家中和教室內，但他努力突破身體的侷限，成就自己並為國爭光，現在就讀海大銀髮系，運用輪網專長，擔任體適能指導員，幫助更多身障生及銀髮族。

此外，國立台南大學博士生詹博丞，罹患「點狀軟骨錯生症」，導致全盲與極重度聽障，國中時又遭逢意外，從此不良於行，但他在逆境中考上台南一中，學測時以一般生身分考取成功大學資工系，目前就讀台南大學數位學習科技學系博士班，致力於研發數位學習輔助軟體，幫助多重障礙學生，同獲得今年總統教育獎殊榮。

詹博丞雖有雙重障礙，但從未放棄自己，在教授盧文祥、蘇文鈺及業界老師黃敬群指導下，讀成大資工系時，參與 Touching Melody 點字樂譜轉換軟體的開發，榮獲2011年建國百年大專校院開放軟體競賽社會關懷獎；再參與「新酷音輸入法」核心的開發，榮獲2012年及2013年全國大專校院軟體創作達人暑期成長營特優團隊獎。

詹博丞於2013年正取成大資工所碩士班，去年以論文「雙步驟使用者驗證之基於密碼智慧卡身份驗證協議」完成碩士學位。他說，希望幫助與自己同類障礙的學生找到更多合適的數位學習科技，改善多重障礙學生學習環境。

台南大學博士生詹博丞，罹患「點狀軟骨錯生症」，導致全盲與極重度聽障，但致力於研發數位學習輔助軟體，幫助多重障礙學生，獲得今年總統教育獎殊榮。（教育部提供）台南大學博士生詹博丞，罹患「點狀軟骨錯生症」，導致全盲與極重度聽障，但致力於研發數位學習輔助軟體，幫助多重障礙學生，獲得今年總統教育獎殊榮。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中