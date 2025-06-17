MLB》洋基「怪力男」回歸敲雙安 重返賽場期盼「全力助隊獲勝」

史坦頓。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲手史坦頓（Giancarlo Stanton）今天重返大聯盟賽場，就繳出單場雙安的表現，雖然最終球隊以0：1敗給天使，不過「怪力男」回歸仍對球隊來說是一劑強心針，而史坦頓在賽後也坦言，自己會用盡全力幫助球隊獲勝。

今年受到兩手肘肌腱傷勢的史坦頓，今天重返賽場擔任先發5棒指定打擊，在4局下半面對索里安諾（José Soriano）敲出本季首安，擊球初速還來到111.1英里（約178.8公里）。

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史坦頓今天賽後受訪表示，能夠重回打擊區的感覺很棒，但仍需持續針對揮棒時機做調整，「雖然能夠回到這裡的感覺很棒，但很顯然我們更想要贏球。今天除了其中一個打席以外，球我都能看得很清楚。所以我們會繼續針對這個方向來努力，確保我的擊球時機能準備就緒。」

史坦頓認為，今年在小聯盟2A進行3場復健賽對他來說很重要，讓他能夠確認自己當前的狀況，「由於我的打席不多，因此最重要的是希望能早點看到球路。雖然在季中提到這件事再正常不過，但對我來說現在我要更強調這點。」

然而洋基近期表現不佳，今天敗給天使後苦吞近期4連敗，史坦頓表示他會竭盡所能地幫助球隊獲勝，「對我們來說最好的事情就是贏球，這也是最重要的一件事。而且那些不常先發、會在關鍵時刻上場代打的選手，他們也是球隊能夠獲勝的關鍵，因此我們都會持續努力。」

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