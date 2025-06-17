MLB》睽違663天雙刀出鞘！大谷翔平飆火球又敲雙安 助道奇奪3連勝

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今面對教士上演睽違663天的投打二刀流，投1局失1分，隨後也馬上用球棒幫自己的敗投解套，單場敲出2支安打，幫助道奇6：3擊敗教士，收下3連勝。

大谷開賽面對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就催出99.1英哩（約159.4公里）速球，但被敲出幸運安打，接著面對阿拉耶茲（Luis Arraez）投出暴投，儘管飆出此役最快100.2英哩（約161.2公里）火球，但後續仍被敲安攻佔一、三壘，之後被馬查多（Manny Machado）敲出高飛犧牲打失1分。此時大谷回穩連抓3名打者，「投手大谷」今天也打卡下班。

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1局下大谷馬上站上打擊區，但遭到席斯（Dylan Cease）三振。不過接下來「打者翔平」發威，3局下2出局時敲出左外野帶有1分打點的二壘安打，幫助道奇追平比數，也幫自己的敗投解套。但4局上教士柏格茲（Xander Bogaerts）二壘安打，又幫助教士超前。

4局下道奇攻勢再起，4支安打加上帕赫斯（Aady Pages）挨觸身球保送，道奇逆轉為4：2，接著「打者翔平」又在2出局一、二壘有人時敲出右外野平飛安打，送回道奇第5分，緊接在後的貝茲（Mookie Betts）再補上一安送回大谷，道奇單局6安進帳5分，取得6：2領先。6局上教士靠著馬查多本季第11轟追回1分，後續無法再添分數，道奇在主場收下3連勝。

大谷翔平睽違663天再度雙刀出鞘，「投手大谷」投1局用28球有16顆好球，被敲2安，失掉1分，另有1次暴投，防禦率9.00，最快丟到100.2英哩；「打者翔平」8局下最後打席選到四壞保送，此役4打數2安打，貢獻2分打點，另吞2K，賽後打擊率0.300，攻擊指數1.039。

大谷翔平。（法新社）

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