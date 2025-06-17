帕拉桌球挑戰賽7月高雄登場 陳其邁放話：經費無上限

巴黎帕運女子雙打銀牌選手田曉雯（左1）、林姿妤（右2）與教練王明月（右1），特別贈送簽名球衣給高雄市長陳其邁（左2），並希望民眾7月2至5日到義守大學為帕拉桌球選手加油！（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年高雄市國際帕拉桌球挑戰賽即將於7月2至5日在義守大學體育館舉行，將有世界12國、205位選手參賽，今（17）日在高雄市政府四維行政中心舉辦記者會，市長陳其邁喊話，各項周邊服務「經費無上限」，要讓選手賓至如歸。

這場國際帕拉桌球挑戰賽由中華帕拉林匹克總會與高雄市運動發展局共同主辦，並由義守大學與中華民國桌球協會協辦。中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠之示，這是帕拉桌球FA40級的賽事，是高雄有史以來舉辦最高層級的國際桌球賽事，將有來自俄羅斯、澳洲、北韓、法國、香港、印度、日本、韓國、新加坡、泰國、土耳其及台灣等12個國家參賽，總獎金高達4萬9920美元（約新台幣約165萬元）。

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高雄市長陳其邁表示，感謝義守大學提供好的場地和住宿，市府一定會做好賽事安排、住宿交通等各項周邊服務，要求運發局「經費無上限」，要讓選手賓至如歸。

甫奪下巴黎帕運女子雙打銀牌的高雄市選手田曉雯及搭檔林姿妤與教練王明月今天也到場為賽事加持，田曉雯說，很開心可以在高雄舉辦這場賽事，希望在自己熟悉的地方能有好的表現，目前備戰狀況不錯，每場比賽將盡全力拿出好的表現，盡最大努力把金牌留在家鄉。

林姿妤則說，這是第一次在高雄舉辦國際賽事，而且是賽事中的最高級別，在世界排名的加分和對手強度較高，在女雙賽事上，希望拿出最好的實力。

巴黎帕運女子雙打銀牌選手田曉雯（右）、林姿妤（左）將在7月2至5日的國際帕拉桌球挑戰賽中出賽，也希望能把金牌留在高雄。（記者許麗娟攝）

2025年高雄市國際帕拉桌球挑戰賽今舉辦啟動記者會，賽事將於7月2至5日在義守大學體育館舉行。（記者許麗娟攝）

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