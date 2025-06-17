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日職》阪神虎惡夢6連敗讓母公司股東不開心 執教首年的藤川監督遭批評

2025/06/17 13:38

阪神虎監督藤川球兒。（資料照，路透）阪神虎監督藤川球兒。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，阪神虎上週苦吞本季最糟的6連敗。阪神虎母公司阪急阪神控股今天召開股東會，現場有男性股東表明，就任首年的虎軍監督藤川球兒沒有領導的資質，還批評藤川監督不應該穿22號的球衣。

阪神虎本季以35勝27敗2和居中央聯盟龍頭，領先第二名的橫濱DeNA有2.5場勝差。不過，阪神虎牛棚近期頻頻失守，苦吞6連敗，虎軍目前在交流賽只打出5勝7敗並列第9。

阪神虎是由阪神電氣鐵道經營的球團，母公司則是阪急阪神控股。今天是阪急阪神控股召開股東會的日子。

日媒《Daily》報導，一名男性股東在會上批評藤川監督，「我覺得他缺乏領導的能力，22號球衣也不是適合監督的背號...如果將把這個號碼設為永久退休背號，未免太自不量力了。監督應該要用像70號、80號這種背號，並安排參謀型的教練。」

阪神電氣鐵道董事上戶健司對此表示，藤川球兒是2005年虎軍中央聯盟優勝的核心成員，擁有美職大聯盟和獨立聯盟的經驗，知識相當豐富，「他從2021年起參與球隊陣容的改建，雖然他屬於年齡較輕的監督，但有著讓虎軍變強的強烈熱情，我相信他能為虎軍奪得優勝。」

上戶健司也說，球隊狀態難免有起伏，目前阪神虎正處於6連敗，狀態不太好，「但我們依然信任他。」

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