楠梓高中女足、前鎮國中男排全國聯賽奪冠 陳其邁發獎金表揚

高雄市長陳其邁表揚楠梓高中女子足球隊、前鎮國中男子排球隊在全國賽中獲得佳績，為高雄增光。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市楠梓高中女子5人制足球隊、前鎮國中男子排球隊，分別於「113學年度全國中等學校5人制足球聯賽高女組」、「113學年度國中排球乙級聯賽男子組」勇奪全國冠軍，為高雄爭光。市長陳其邁今天（17）日在市政會議中公開表揚兩校選手卓越表現，並頒發獎勵金。

楠梓高中女足創隊不到1年，今首度參加3月舉辦的全國5人制足球，在全國13隊中力得高女組冠軍，其中蔡旋羽並囊括金手套獎、王苹恩獲選MVP等個人獎項。教練李雅婷、郭慈慧、林奕伶說，締造佳績的主因就是選手不畏辛苦訓練，一步一腳印，在「鐵的記律、愛的教育」雙管齊下，展現優異球技。

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前鎮國中排球隊則是從全國66支參賽隊伍中脫穎而出，奪下今年國中排球乙級聯賽男子組全國冠軍，在總教練林志華與男子隊教練吳繞任的調度，加上選手們的默契與意志力，經歷縣市預賽、分區複賽到全國總決賽，一路過關斬將、奮戰不懈，最終勇奪全國冠軍。

陳其邁勉勵選手們繼續挑戰自我、超越巔峰。兩校的佳績不僅為高雄增光，也是體育教育深耕的最佳成果，教育局也將持續協助學校發展運動團隊，培育高雄市更多優秀體育人才。

高雄市長陳其邁表頒發給楠梓高中足球隊15萬元獎勵金。（高雄市教育局提供）

高雄市長陳其邁表頒發給前鎮國中排球隊15萬元獎勵金。（高雄市教育局提供）

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