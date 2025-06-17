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MLB》跳過復健賽直接到大聯盟賽場秀二刀流 大谷翔平說明原因

2025/06/17 14:26

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今睽違663天重拾投打二刀流，「投手大谷」先發1局失1分，而「打者翔平」則是單場2安2點，幫助道奇隊最後以6比3擊敗教士，道奇收下近期3連勝。大谷翔平賽後受訪說明，投球上整體來說不算很好的結果，不過能順利投完、並有種感覺下次也能再登板，「我認為就是前進的一步。」

今天是大谷翔平自2023年8月23日之後，再度站上大聯盟投手丘。大谷翔平總計先發1局失1分，共用28球中有16顆好球，被敲2安，失掉1分，另有1次暴投，最快丟到100.2英哩（約161.2公里）。大谷此戰使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球、快速指叉球。其中四縫線速球共投9顆，平均球速為99.1英哩（約159.4公里）。

日媒《日刊體育》報導，大谷翔平賽後受訪表示，「真的只有感恩的心情，經歷第二次的手術，無論是開刀的醫師還是防護員，一直以來都得到他們的支持才能走到今天。今天的比賽不論結果如何，我想自己能在投手丘上表達對這些人的感激之情，我覺得這是最棒的。」

對於為何不繼續做實戰投打練習（Live），而是選擇直接到大聯盟賽場丟球。大谷翔平對此說明，「考慮到球隊的情況，我認為這對自己來說也是有利的，判斷這樣的方式會更順利。一種模式是透過Live逐漸增加投球局數，達到能投到4局、5局的程度後再投入比賽；另一種方式就是像今天這樣，在實戰中以較短的局數在比賽的強度下投球。我們選擇後者。」

道奇近期投手傷兵多，包含塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、日籍新人佐佐木朗希等人都掛傷，嚴重影響球隊先發輪值。

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