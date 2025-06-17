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MLB》空前盛況！爆滿球迷看大谷翔平牛棚練投 道奇鐵捕敬佩曝期望

2025/06/17 14:19

大谷翔平牛棚暖身，吸引大批球迷。（法新社）大谷翔平牛棚暖身，吸引大批球迷。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今睽違663天重現「投打二刀流」，賽前在牛棚練投時，大量道奇球迷已經擠爆球場，只為目睹「投手大谷」風采。

大谷翔平上一次登板已經要追溯至2023年美國時間8月23日，今天睽違663天重返投手丘，道奇球場早已擠得水洩不通，票價更是在昨天宣布大谷先發後大漲。而大谷在牛棚練投時，所有外野球迷全都不約而同拿出手機，記錄下這珍貴一幕。

最終「投手大谷」先發投1局小試身手，用28球中有16顆好球，被敲2安，失掉1分，另有1次暴投，最快丟到100.2英哩，防禦率9.00。賽後他的明星捕手搭檔史密斯（Will Smith）也直言：「真的很有趣，這是他在道奇球場的初登板，希望之後能看他投更長局數。」

大谷翔平與史密斯。（路透）大谷翔平與史密斯。（路透）

史密斯形容大谷今天先發的盛況：「真的能感受到整個球場都非常興奮，連他在牛棚熱身時也有很多球迷特地過來看，無論是我們或是球迷，大家都引頸期盼這一刻的到來。」

對於大谷今天的投球內容，史密斯說：「我真的很感動，重新回到投手丘總是很不容易，這是一場很重要的比賽，又是在新球隊初登板。我只是盡量讓他在比賽中能夠冷靜投球，只投1局要調整到位其實很難，所以他表現很不錯了，下次登板一定會更好，畢竟他是翔平，我們總是對他充滿期待。」

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

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