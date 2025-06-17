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MLB》飆火球後馬上打擊震撼隊友！大谷翔平賽後霸氣發文：I'm Back

2025/06/17 14:46

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天睽違663天重返投手丘，先發主投1局失1分，最快飆到100.2英哩（約161.2公里）；打擊端也貢獻2安、2打點，令道奇重砲馬恩西（Max Muncy）感到無比震撼。

「我一直都知道，他投完球之後要馬上去打擊，是多麼困難的一件事情。」馬恩西賽後表示，「但今天能以隊友的角度在現場親眼見證，那種衝擊力完全不同。他下投手丘後，連板凳都沒坐一下，就直接戴上頭盔進入打擊區，甚至連一口水都沒喝，真的太扯了！」

大谷睽違663天重拾二刀流，馬上就飆出破百英哩火球，對此馬恩西倒是表示自己並不感到驚訝，「因為他在Live BP就已經能投出95、96英哩了，加上今天球迷爆滿，這種情緒激昂之下腎上腺素爆發，球速自然會出來。」

馬恩西也強調，大谷能再度回到投手丘，對道奇全隊來說意義非凡，「能看到他重返投手丘，大家都感到特別振奮。他在打擊區的表現固然亮眼，但看到他再次站上投手丘，對我們來說真的是非常特別的一刻。」

有趣的是，大谷翔平今天受訪結束後，也在個人Instagram上霸氣發文「I'm Back.」，正式宣告二刀流大谷翔平回歸。

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