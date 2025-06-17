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MLB》「你有沒有出棒？」大谷本季首K沒了 還笑問對手馬查多

2025/06/17 15:29

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今睽違663天重拾投打二刀流，「投手大谷」先發1局失1分，而「打者翔平」則是單場2安2點，幫助道奇隊最後以6比3擊敗教士，道奇收下近期3連勝。大谷此戰上到三壘時，還與教士強打三壘手馬查多（Manny Machado）在場上聊天。馬查多賽後也透露，當時大谷是在問他首局的關鍵打席有沒有出棒。

大谷翔平首局連續被敲2安、外加1次暴投，讓教士隊無人出局攻占一、三壘。大谷對決下一棒的馬查多，他在2好1壞時丟一顆84.8英哩外角橫滑球，馬查多似乎已經出棒過半，但一壘審布萊尼（Ryan Blakney）卻認為並未出棒過半，讓大谷今年首K被壘審「沒收」。大谷該打擊最後被馬查多擊出高飛犧牲打失掉1分。

馬查多。（美聯社）馬查多。（美聯社）

其中，「打者翔平」第4局敲安進帳1打點，並靠隊友推進上到三壘後。大谷這時主動與馬查多閒聊，雙方都笑開懷。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，馬查多賽後受訪透露當時的對話，大谷當下是在問他首局的打席「有沒有出棒？」馬查多笑回，「我就接受對我們有利的判決，這次判決對我有利，挺好的。能好記分板上加1分很好，這分是我打的。」

馬查多此戰全場3打數1安2打點，包含一發陽春砲，本季第11轟出爐，賽後打擊率為3成16。

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