日職》換來曾出包遭二度交易的佐藤龍世 中日龍監督明言：今天就上

佐藤龍世。（資料照，取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕開季因集合時睡過頭，遭西武隊下放三軍的28歲野手佐藤龍世，前天生涯第2度遭西武隊交易，這回西武隊將他送往央聯的中日龍隊。今天中日龍球團為他舉辦加盟記者會，佐藤龍世將披上「65」背號球衣。

佐藤龍世在2018年選秀第7輪被西武指名，2019年初登一軍，2021年被西武獅交易給日本火腿，但在火腿隊效力期間，佐藤曾違反過疫情期間防疫規定，也曾因擊出飛球後直接走回休息室，遭新庄剛志監督痛罵過，隔年又被火腿賣回西武。

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二度遭西武隊交易，身披新球衣的佐藤說：「雖然轉到了不同聯盟，但我會努力融入中日龍隊，為球隊勝利盡一份心力。」佐藤說，自己在內野除了游擊以外的位置都能守，想在新球隊好好展現自己在「守備多樣性」的價值。

一同出席的中日龍監督井上一樹說：「我就明說吧，今天就預計安排他上場。」提前預告今天和歐力士之戰，將讓佐藤龍世亮相。

至於交易緣由，井上監督解釋：「接連的傷兵，我們持續尋求解決方案。正好上週末與西武交手時，有機會和西口監督、鳥越首席教練談過，雙方達成了共識，才促成這筆交易。」

佐藤龍世笑說：「前天剛得知被交易、昨天移動，今天就要馬上先發，好像有好幾顆心臟也不夠用，但既然被球隊需要才來到這裡，我希望能確實拿出好表現。」

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