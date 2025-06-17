MLB》盛讚大谷翔平是史上最偉大 小塔提斯坦言難對付：總是想要擊敗他...

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰教士展現睽違已久的投打二刀流風采，先發1局失1分，飆出100.2英里的火球。教士開路先鋒小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）賽後談到對決大谷時盛讚他是史上最偉大的球員。

大谷翔平睽違663天再度重返大聯盟投手丘，對決的首名打者就是教士看板球星小塔提斯，一上來就是火球連發，兩人纏鬥6球後，小塔提斯敲出一支落點巧妙的右外野安打，之後再靠著大谷暴投上到二壘，馬查多（Manny Machado）在一三壘有人敲出高飛犧牲打，送回小塔提斯，教士先馳得點。「投手大谷」本季首秀先發1局被敲2支安打失1分，防禦率為9.00。

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「打者翔平」在3局下敲出帶有追平分的二壘安打，幫自己敗投解套，全場合計4打數2安打，貢獻2分打點，另有2次三振和1次保送，打擊率回升至0.300，幫助道奇最終以6：3贏球。

小塔提斯賽後回顧與大谷的對決時表示，「跟他對決總是最棒的，他是史上最偉大的選手，這樣的對戰永遠都是絕佳時刻。而我總是想要擊敗他。」小塔提斯也稱讚大谷今天球很會跑，變化幅度和位移都很大，真的很厲害，不愧是最頂尖的棒球員之一，今天的他一樣很難對付，很高興能敲出安打並幫助球隊先拿下分數。

小塔提斯。（法新社）

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