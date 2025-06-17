MLB》大谷翔平重拾二刀流飆「怪物伸卡球」！ 美媒注意到一大變化

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰教士雙刀出鞘，「投手大谷」睽違663天重返大聯盟投手丘，先發1局共投28球挨2安失1分，最快球速達100.2英里。「打者翔平」單場2安貢獻2分打點，幫助道奇終場以6：3贏球。美媒點出大谷翔平的伸卡球使用比例相當高。

今天是大谷翔平自2023年8月23日之後，再度站上大聯盟投手丘。大谷翔平總計先發1局失1分，共用28球中有16顆好球，被敲2安失1分，另有1次暴投，最快丟到100.2英哩（約161.2公里）。大谷此戰使用的球種有四縫線速球、橫掃球、伸卡球和快速指叉球。其中四縫線速球共投9顆，平均球速為99.1英哩（約159.4公里）。

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大谷翔平本場變化球投得最多的是橫掃球，共投了10顆，伸卡球有8顆、快速指叉球有1顆，美國媒體「True Blue LA」撰文指出，大谷在2023年使用伸卡球的比率只有6％，但今天28球中就佔了8球，這與過去出現了明顯的變化。值得一提的是，伸卡球的位移和球速都相當不錯，最快曾來到98.8英哩（約159公里）。

Este fue el mejor pitcheo de Shohei Ohtani hoy. Un strike cantado contra Luis Arraez, con un Sinker que mi modelo de Stuff Plus （dstuff+） lo marcó con 104. pic.twitter.com/4DvMOKSwoD — Domingo Tavárez Sánchez （@domingotavarez_） June 17, 2025

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