WTT挑戰賽》直落三扳倒中國亞青銀牌 葉伊恬資格賽旗開得勝

葉伊恬在女單資格賽首輪擊敗中國女將徐奕，闖進第二輪。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今天傍晚在2025年WTT盧比安納球星挑戰賽女單資格賽首輪，以直落三擊退中國女將徐奕，次輪將迎戰南韓的崔海恩。

葉伊恬上週在史高比耶挑戰賽從資格賽一路打進16強，本週世界排名從89名來到生涯最佳的80名，這一站要持續衝高排名。

請繼續往下閱讀...

19歲的徐奕在2023年亞青錦標賽獲得U19女單銀牌，目前世界排名149，面對首度交手的徐奕，葉伊恬首局在4平時連拿4分拉開比數，11:6先馳得點。

次局，葉伊恬在開局7:2領先下遭遇亂流，無謂失誤偏多，一度被追到8:8，但她在暫停過後回穩，10:9率先聽牌，徐奕雖然靠著正手變線化解1個局點，但決勝時刻，葉伊恬連續正手搶攻、反拉得手，12:10再下一城。

葉伊恬第3局乘勝追擊，在2:3落後下連得6分，迅速拉開比分，最終以11:7旗開得勝。

另一名台灣女將黃愉偼，資格賽首輪將對上克羅埃西亞女將阿洛帕薇琪，過去雙方交手兩次，黃愉偼都以3:2險勝。

這一站因為和國內全運會資格賽撞期，男單只有高承睿、馮翊新參賽，兩人都直接晉級正賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法