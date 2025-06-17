MLB》二刀流復活！ 大谷翔平每週先發一場 道奇透露使用說明書

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平投打二刀流大復活，總教練羅伯斯（Dave Roberts）和總管高梅茲（Brandon Gomes）透露未來大谷翔平的「二刀流使用說明書」。

「投手大谷」睽違663天重返大聯盟投手丘，先發1局共投28球挨2安失1分，最快球速達100.2英里，防禦率為9.00。「打者翔平」單場2安貢獻2分打點，幫助道奇終場以6：3擊敗教士。

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道奇總管高梅茲透露，大谷翔平將會每週登板一次，因為他二刀流的身分，不會犧牲到其他資源，球團會持續討論，了解他的身體狀況、看什麼做法最合理，然後不斷重複這樣的流程，確保一切風險控制得當。

高梅茲也說道，目前傾向會讓大谷翔平擔任開局投手，若是要增加他的投球局數的話，這要取決於他的身體狀況，球團會根據每場比賽的表現來評估，最主要的目標，是確保他在球季末段與季後賽仍保持健康，從現在無法預測到那時的狀況，但他們會在每個階段進行討論，並以他10月的最佳狀態作為指導原則。

高梅茲認為，大谷翔平恢復二刀流後，可能偶爾會輪休一天，但也要看大谷覺不覺得需要休息，如果他要的話就會讓輪休。

羅伯斯強調，大谷翔平重拾二刀流後仍會繼續擔任第一棒，自己雖然沒有仔細研究他在天使隊時期的二刀流使用方式，但自己記得他有些時候確實也打首棒，不覺得這對他有太大影響，畢竟這次只會是短暫的出賽，未來可能會再做調整，但現在他對於投完球後回到休息區，準備打擊感到非常自在。

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