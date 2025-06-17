日職》大谷翔平後隊史第2人！火腿超新星繳好投寫超狂紀錄

達孝太。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿21歲超新星達孝太今天先發對戰讀賣巨人，繳出6.2局7K失1分的優質先發，再加上2局上單局3轟煙火秀，火腿終場以4：1擊敗巨人，達孝太從生涯初登板先發開始拿下跨季5連勝。成為隊史自大谷翔平以來的第二人。

達孝太雖然首局首打席就被巨人開路先鋒丸佳浩敲出中外野二壘安打，但之後連抓3個出局數，4局下控球不穩，連續投出2次四壞球保送，在一二壘有人2出局後被増田陸敲出安打掉分，不過他三振掉甲斐拓也順利止血。

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達孝太在7局上在1人出局後連續被敲2支安打，K掉三塚琉生後投球數破百，教練團也換上河野竜生接替投球，所幸他讓中山礼都擊出投手正面滾地球遭刺殺，力保不失分。達孝太總計主投6.2局用102球，被敲4支安打失1分，另有7次三振和3次保送，防禦率升至0.54。

日本火腿2局上單局3轟灌4分鎖定勝局，萬波中正先從巨人24歲左投井上温大手中敲出右外野2分砲，伏見寅威背靠背開轟，水谷瞬也補上一支右外野陽春全壘打，火腿終場就以4：1擊敗巨人，收下3連勝，井上温大先發5局飆7K失4分，苦吞本季第6敗。

達孝太本季第4勝到手，他自去年拿下生涯首勝後，已經拉出一波5連勝，成為隊史自大谷翔平之後，第2位達成這項壯舉的火腿球員。

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