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日職》超越松坂大輔！西武今井達也完封橫濱 狂飆17K破隊史紀錄

2025/06/17 22:10

今井達也。（取自產經體育）今井達也。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武強投「令和獅子王牌」今井達也今天大展K功，完封9局飆出生涯新高的17次三振，打破「平成怪物」松坂大輔所寫下的隊史紀錄，幫助西武以3：0擊敗橫濱DeNA，勇奪本季第6勝，目前位居洋聯勝投、防禦率和三振的投手三冠王。

今井達也此役壓制力十足，與前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）上演激烈的投手戰，他在前4局未讓對手踏上得點圈，只被敲出1支安打。西武在4局上突破鮑爾的封鎖，長谷川信哉敲出中外野安打，洋砲奈文（Tyler Nevin）擊出右外野二壘安打，形成二三壘有人，外崎修汰適時擊出高飛犧牲打，幫助西武先馳得點。

今井達也5局上被牧秀悟單場敲出第2支安打，還是一支右外野二壘安打，橫濱本場首度攻佔得點圈，但今井連抓3個出局數，更連續三振掉筒香嘉智和三森大貴化解危機。西武靠著奈文和古賀悠斗9局上的適時安打各打回1分，今井達也連續解決15名打者，9局下飆出三連K成功關門，本季首度拿下完投完封勝，西武終場就以3：0完封橫濱DeNA，近期拉出一波3連勝。

今井達也主投9局用123球，只被敲出2支安打無失分，防禦率為1.17，單場17次三振也刷新由2004年松坂大輔所寫下的隊史單場最多16次三振的紀錄，本季共累積104次三振；鮑爾今天繳出8.1局10K失3分的優質先發，但卻悲情吞下本季第5敗。

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