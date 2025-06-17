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中職》有心爭取亞太 統一獅球團：確實有去投標

2025/06/17 21:27

台南亞太成棒主球場。（資料照，記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕擁有7座球場的台南亞太棒球訓練中心於年初全數竣工後，上月重新公告招商，並於本月10日開標，本報今向台南市體育局關切是否已有單位得標，得到的回應是尚待審查；由於球迷相當關心台南在地的統一獅是否參與投標，獅隊球團接受本報詢問時證實：「確實有去投標，目前仍在等候審查結果。」

亞太國際棒球訓練中心涵蓋成棒主球場副球場、少棒主球場副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，一共7座球場，其中擁有2萬5千個座位的成棒主球場則於今年1月中旬竣工，也完成「亞太棒球村」的最後一塊拼圖。

去年2月首次招商，亞太國際棒球訓練中心最後以流標收場，在南市體育局檢討調整招商方式與經營範圍後，在上月以採購法委外方式重新招標，並於本月9日截止投標、10日開標。南市體育局在接受本報採訪時僅證實，確有單位參與投標，但目前仍在招標作業階段、尚待審查，「並未公告決標」，無法確定是哪家單位得標。

獅隊目前仍以台南市棒球場為主場，但球場面臨設備老舊、擴建不易等問題，球員都渴望能有一個「更好的家」，也對未來若能移往設備完善的亞太棒球村相當期待。獅隊球團表示，目前仍在等候審查結果，不方便多做回應，僅能證實這次確實有參與投標。

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