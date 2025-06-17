中職》張肇元再見安打！台鋼戲劇性擊敗中信兄弟

張肇元敲出再見安打。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹和中信兄弟，繼上週二之後，暌違一週再次上演「連勝vs拚首勝」戲碼，台鋼後勁前場對兄弟狂失7分逃過敗投，這回優質先發但無關勝敗，盧孟揚則是單場挨3轟，生涯首勝也還得再等等。兄弟宋晟睿7上2分打點適時安打一度逆轉，魔鷹卻在8下擊出追平轟，延長賽再靠著張肇元再見安打，7:6贏球。

雙方開賽前就發生插曲，後勁登板前，遭主審告知釘鞋顏色與隊友不符。按中職規章，球員所穿之釘鞋品牌不拘，顏色須一致（至少50 %以上）。後勤人員一度要把後勁的白色釘鞋塗黑，最後決定換穿另一雙，該插曲引起台鋼教頭洪一中不滿，而隊友艾速特則將後勁脫下的釘鞋綁在休息室內，權充抗議。

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後勁首局不受插曲影響，投出三上三下。2局下，魔鷹本季第15轟，幫助台鋼先馳得點，隨後張肇元擊出二壘打，今生涯初登場、初先發的顏郁軒，一軍生涯首打席就擊出帶有打點安打，台鋼單局2分。

中信兄弟3局反攻，岳東華、高宇杰連續安打，該半局再靠宋晟睿高飛犧牲打，追回1分。3局下，盧孟揚接連對吳念庭、魔鷹投出保送，但該半局台鋼無功而返。

面對中信兄弟先發投手盧孟揚，顏郁軒2下生涯一軍初打席就敲安打，且帶有1分打點，4局下再次面對盧孟揚，顏郁軒擊出右外野方向全壘打，生涯首轟出爐，生涯的前兩打席都有斬獲，而生涯初登場就擊出首轟，顏郁軒是台鋼首人、聯盟史上第36人。

5局上，黃韋盛擊出二壘打，再靠滾地球進佔三壘，高宇杰的高飛犧牲打，幫助兄弟再追回1分。

6局下，王柏融擊出陽春砲，本季第2轟、生涯第94轟出爐，這也是兄弟先發投手盧孟揚單場被擊出的第3支全壘打，平生涯最慘紀錄。

台鋼7局換投，後勁留下6局失2分優質先發、勝投候選資格退場。接手的許育銘1出局後遭江坤宇、黃韋盛連續安打，岳東華接著敲安帶有打點，兄弟追到1分差。2出局後，台鋼換上張誠恩，遭宋晟睿敲安狙擊，帶有2分打點，兄弟一舉超前。

兄弟8局下領先失守，王凱程遭魔鷹陽春砲痛擊，魔鷹單場雙響砲、本季累積16轟，8局的這1轟，幫助球隊追平。

雙方進入延長賽突破僵局制，林詩翔登板保送高宇杰，宋晟睿再敲安造成滿壘，代打曾頌恩高飛犧牲打，兄弟拿下超前分；10局下，兄弟換下9局登板只投7球的黃恩賜，由陳柏均接手，面對首位打者王博玄投出保送，吳念庭敲安追平。

兄弟教練團敬遠魔鷹，滿壘面對王柏融。王柏融纏鬥到滿球數，擊出雙殺打，形成2人出局二三壘有人，張肇元擊出再見安打，比賽結束。

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