中職》李珠珢突掩面哭泣嚇壞粉絲 背後原因竟是這個

富邦韓籍啦啦隊李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕中職富邦悍將今（17）日重返新莊棒球場迎戰統一獅，不料啦啦隊成員李珠珢（珠珠）在二局下半應援時，突然用手掩面、情緒激動，甚至落下眼淚，讓不少球迷當場嚇了一跳，畫面曝光後也在社群平台掀起熱議。

有眼尖球迷透露，珠珠在第一局登場時就看起來有些疲憊，但仍敬業打招呼、持續賣力應援，沒想到第二局結束後突然蹲下遮臉，隊友見狀趕緊上前關心，她則在場邊淚崩，讓現場不少粉絲心疼不已。

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由於珠珠近期連續應援多場，也有粉絲推測是否因天氣炎熱或體力不支所致。不過富邦悍將球團小編也在第一時間回應：「珠珠是睫毛倒插啦！剛剛補完妝就沒事了，請大家放心，也不要過度揣測。」

雖然只是虛驚一場，但珠珠敬業撐場的模樣，仍讓不少粉絲留言打氣「辛苦了」、「要好好休息啊」、「我們都在這裡陪你」，展現滿滿應援力量。

富邦韓籍啦啦隊李珠珢在球場上應援。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）

富邦韓籍李珠珢在球場上應援。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）

李珠珢（左）在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛，隊友維心（右）上前關心。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）

富邦韓籍李珠珢上場應援略顯疲憊。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，疑似睫毛倒插。紅圈處（記者王藝菘攝）

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