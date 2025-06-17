晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李珠珢突掩面哭泣嚇壞粉絲 背後原因竟是這個

2025/06/17 23:29

富邦韓籍啦啦隊李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適。（記者王藝菘攝）富邦韓籍啦啦隊李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕中職富邦悍將今（17）日重返新莊棒球場迎戰統一獅，不料啦啦隊成員李珠珢（珠珠）在二局下半應援時，突然用手掩面、情緒激動，甚至落下眼淚，讓不少球迷當場嚇了一跳，畫面曝光後也在社群平台掀起熱議。

有眼尖球迷透露，珠珠在第一局登場時就看起來有些疲憊，但仍敬業打招呼、持續賣力應援，沒想到第二局結束後突然蹲下遮臉，隊友見狀趕緊上前關心，她則在場邊淚崩，讓現場不少粉絲心疼不已。

由於珠珠近期連續應援多場，也有粉絲推測是否因天氣炎熱或體力不支所致。不過富邦悍將球團小編也在第一時間回應：「珠珠是睫毛倒插啦！剛剛補完妝就沒事了，請大家放心，也不要過度揣測。」

雖然只是虛驚一場，但珠珠敬業撐場的模樣，仍讓不少粉絲留言打氣「辛苦了」、「要好好休息啊」、「我們都在這裡陪你」，展現滿滿應援力量。

富邦韓籍啦啦隊李珠珢在球場上應援。（記者王藝菘攝）富邦韓籍啦啦隊李珠珢在球場上應援。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）

富邦韓籍李珠珢在球場上應援。（記者王藝菘攝）富邦韓籍李珠珢在球場上應援。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）

李珠珢（左）在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛，隊友維心（右）上前關心。（記者王藝菘攝）李珠珢（左）在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛，隊友維心（右）上前關心。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，手不斷撫摸眼睛。（記者王藝菘攝）

富邦韓籍李珠珢上場應援略顯疲憊。（記者王藝菘攝）富邦韓籍李珠珢上場應援略顯疲憊。（記者王藝菘攝）

李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，疑似睫毛倒插。紅圈處（記者王藝菘攝）李珠珢在球場上應援感覺到眼睛不適，疑似睫毛倒插。紅圈處（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中