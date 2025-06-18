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網球》艾卡拉茲、拉杜卡努角逐美網混雙：她是場上老大！

2025/06/18 07:06

艾卡拉茲。（歐新社）艾卡拉茲。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕青春活力的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與拉杜卡努（Emma Raducanu），即將攜手角逐今年美國網球公開賽全新改版的混雙賽事，西班牙人氣球星還表示，屆時英國女將才是場上老大。

「拉杜卡努臨場會是主導者。美網大會聯繫我們，提供打混雙的機會。」艾卡拉茲5座大滿貫男單冠軍當中，包括2022年美網掄元；至於拉杜卡努則於2021年締造從美網會外賽一路爆冷封后的灰姑娘傳奇，如今22歲的兩人首度合拍，備受各界矚目。熱情如艾卡拉茲說：「我對此非常興奮，我相信這會很棒。我認識拉杜卡努很久了，關係相當不錯。聽說有混雙比賽時，我就覺得跟她一起打最好，所以我問她是否願意出賽。」

美網混雙提早至單打抽籤前的8月19至20日舉行，由16支組合爭奪100萬美元（約2977萬台幣）獎金。除了艾卡拉茲／拉杜卡努這對搭檔，包括大坂直美／基里奧斯（Nick Kyrgios）、 巴多莎（Paula Badosa）／ 西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、喬科維奇（Novak Djokovic）／達尼洛維琪（Olga Danilovic）等名將都應邀組軍參戰。

拉杜卡努。（歐新社）拉杜卡努。（歐新社）

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