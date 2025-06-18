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MLB》突遭紅襪交易至巨人 開心換東家的德弗斯：我守哪都可以！

2025/06/18 07:43

德弗斯穿上巨人隊球衣。（美聯社）德弗斯穿上巨人隊球衣。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人前天透過一筆4換1交易，從波士頓紅襪手中換來明星強打德弗斯（Rafael Devers），這筆交易震驚全大聯盟。巨人隊今天為德弗斯舉行加盟記者會，身穿德弗斯表明，自己鎮守哪一個位置都可以。巨人今天在主場迎戰守護者，德弗斯將擔任第三棒指定打擊的位置。

紅襪今年季前網羅金手套三壘手柏格曼（Alex Bregman），讓德弗斯配合球隊改擔任指定打擊。紅襪在上個月因一壘手卡薩斯（Triston Casas）左膝肌腱斷裂整季報銷，希望德弗斯能鎮守一壘防區，再度引起德弗斯不滿，可能因此埋下交易的契機。

巨人隊今天舉行加盟記者會迎接德弗斯，傳奇強打邦茲（Barry Bonds）也現身，讓德弗斯相當開心、也開玩笑說，「我覺得光是看著他，自己的球技就能進步很多。」

德弗斯也不願再談起與紅襪隊的任何紛爭，「那已經是過去的事情了，我現在放眼未來，專注於作為舊金山巨人的一員。我迫不及待想要上場，看看自己能做到什麼。」

德弗斯正式轉戰巨人隊。（美聯社）德弗斯正式轉戰巨人隊。（美聯社）

「我來這裡是為了全力以赴，我不會找藉口，他們是做決定的人。」德弗斯透過翻譯表示，「我到這裡是來打球，他們要我守哪裡，我就守哪裡。」

德弗斯也指出，「我認為這支球團很有天賦，他們拿過冠軍。我來這裡打球，為了贏球並奪得冠軍。」

現年28歲的德弗斯本季出賽73場，有15轟、58分打點，打擊率2成72的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.905。

德弗斯正式轉戰巨人隊。（美聯社）德弗斯正式轉戰巨人隊。（美聯社）

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