MLB》投手大谷翔平正式回歸！ 官網專題分析3大興奮亮點

大谷翔平。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊3屆MVP巨星大谷翔平睽違663天重返投手丘再現二刀流，大聯盟記者艾德勒（David Adler）特地專文講解，為何此次投手大谷翔平的回歸是如此地令人興奮。

艾德勒提到三個亮點，首先是大谷翔平的球速，通常一位投手動了韌帶手術後，他的速度會有所下降，然而大谷翔平昨日球速卻比2023年傷前要快了2到3英里。最快來到100.2英里，他上一次投到三位數火球得追溯到2003年8月3日。

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當大谷翔平不再受到腎上腺素影響，預期他的球速將會有所下滑，不過艾德勒表示，並不是所有球員靠著腎上腺素都能投到100英里。大谷翔平現在是道奇過去10年內第5位投到100英里的先發投手，前4人分別是佐佐木朗希、米勒（Bobby Miller）、梅伊（Dusitn May）以及畢爾勒（Walker Buehler）。

第二個亮點是大谷翔平丟了很多噁心的伸卡球，這顆球讓打者未來不能只鎖定他的四縫線攻擊，同時還可以跟橫掃球搭配，因為兩種球路的位移恰巧相反。而且大谷翔平昨天的伸卡球表現相當亮眼，均速97.4英里外，還有25英寸的垂直位移以及15英寸的投球手測（arm-side）位移，儘管位移跟2023年相同，但速度卻整整多了3英里。

艾德勒提到，最重要的是大谷翔平二縫線的垂直位移，因為通常這麼快的伸卡球並不會具有如此大的垂直位移，本季只有少數人可以在投那麼快的情況下還有這麼多的變化量，分別是海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）以及天使前陣子剛投出單場12K的索里安諾（José Soriano）。此外，大谷伸卡的使用量也大幅上升，2023年僅有6%，昨天是29%。

最後一點是大谷翔平的橫掃球表現相當犀利，在2022年與2023年大谷翔平用橫掃球送出153K，是所有選手中最高的，而大谷作天對教士的比賽中，橫掃球均速86.6英里，水平位移12英寸，跟2022年的版本類似（85.3英里、14英寸位移），而2023年大谷的橫掃球則慢了一點，位移大一點（83.7英里、位移16英寸）。不過艾德勒指出，就算變化量會小一點，但越快的橫掃球效果會越好。

昨天大谷翔平僅用一顆84.2英里的橫掃球拿到一次揮空，但艾德勒認為，那顆面對馬查多（Manny Machado）88.4英里的橫掃球，應該要被判為出棒三振。最後艾德勒提到，大谷投出那些橫掃球已經證明，只要他把變化球的精準控球找回來，將有望製造一堆的揮棒落空。

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