MLB》大都會先發傷兵又+1 右投梅吉爾至少缺陣一個月

梅吉爾。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會先發輪值再度出現傷兵！29歲右投梅吉爾（Tylor Megill）因右手肘拉傷，今天被放進15天傷病名單，估計至少將缺陣一個月的時間。大都會也從小聯盟3A拉上右投賈薩（Justin Garza），填補梅吉爾的空缺。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，球隊將等待梅吉爾手肘發炎的部分消退，才能確定傷勢的嚴重程度，他認為最好的狀況是發炎症狀在7天內消退，「然後我們預計是要四到五週的時間。」

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梅吉爾是大都會本季先發輪值的一員，今年先發14場拿到5勝5敗、防禦率3.95，共投68.1局賞89次三振，被打擊率2成30，每局被上壘率為1.36。門多薩提到，將找尋其他的投手來填補先發空缺。

由於闊背肌受傷的蒙塔斯（Frankie Montas）、腹斜肌受傷的馬奈亞（Sean Manaea）目前都在復健中，兩人都已經到小聯盟開始丟復健賽；此外，大都會日籍強投千賀滉大日前因右大腿後肌拉傷，估計將缺陣至少1個月的時間。

大都會在美國時間本週五起將與海盜展開3連戰，目前系列賽首戰的先發人選尚未決定。

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