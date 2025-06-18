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MLB》洋基不敵天使連29局沒得分！連3戰遭完封寫恥辱紀錄

2025/06/18 09:44

賈吉單場3K，打擊率驟降至3成72。（路透）賈吉單場3K，打擊率驟降至3成72。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使35歲右投「教授」韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）今天面對洋基投出本季代表作，6局投球飆9K無失分，條紋大軍近期陷入嚴重進攻低潮，連續29局沒得分，終場洋基以0：4不敵天使，苦吞近期5連敗。

洋基在上個系列賽才被紅襪橫掃，且從對紅襪最後一戰遭到完封後，昨天對天使延長賽11局也被完封，加上今天9局沒有得分，洋基3場連掛29局鴨蛋，同時連3場被對手完封是隊史第7次，創下2016年9月以來首見慘紀錄。

韓德瑞克斯本場完美封鎖洋基打線，6局僅被敲出1支安打，送出1次保送，狂飆9次三振沒有掉分，寫下本季代表作，本場他大幅運用變速球與伸卡球來混淆洋基打者，製造13次揮棒落空，整場最快球速僅89.2英里。

天使在2局突破洋基先發沃倫（Will Warren）先馳得點，3局沃德（Taylor Ward）2分打點安打再將比數拉開，7上沙努爾（Nolan Schanuel）滿壘的滾地出局又進帳1分打點，取得4：0領先。

洋基打線韓德瑞克斯退場後，澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）、德梅斯（Reid Detmers）、史崔克蘭（Hunter Strickland）攜手完封洋基。

洋基今天只敲出4支安打，史坦頓（Giancarlo Stanton）雙安，回歸後持續有好手感，而賈吉（Aaron Judge）單場4打數0安打3K是最慘的打者，打擊率下滑至3成72。

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