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MLB》墊底洛磯單場7轟平隊史最狂紀錄 賞國民本季最糟10連敗

2025/06/18 10:17

托利亞（右）。（美聯社）托利亞（右）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全大聯盟墊底的洛磯今天火力四射，全場擊出7發全壘打追平隊史最多紀錄，其中托利亞（Michael Toglia）單場3安包含雙響砲、進帳3分打點，洛磯最後在客場以10比6擊敗國民，賞給對手10連敗，洛磯收下本季第2次的3連勝。洛磯仍以16勝57敗居全大聯盟戰績最差。

洛磯先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）首局因暴投失掉1分，而洛磯打線從第2局靠艾斯特拉達（Thairo Estrada）的陽春砲追平比數。4局上托利亞敲超前兩分砲，幫助洛磯取得3比1領先。

洛磯打線第7局爆發，古德曼（Hunter Goodman）敲三分砲，麥馬翰（Ryan McMahon）、托利亞、希利爾德（Sam Hilliard）各敲陽春砲，讓洛磯單局出現4轟、打出6分大局。第8局莫尼亞克（Mickey Moniak）敲陽春砲為洛磯添分。

但洛磯牛棚在比賽後段不穩，8局下國民N.洛爾（Nathaniel Lowe）敲陽春砲追分，9局下國民單局打進4分，包含賈西亞（Luis García Jr.）的兩分砲，但國民最後仍吞下本季最糟的10連敗。國民隊目前以30勝43敗居國聯東區第四。

洛磯贏球。（美聯社）洛磯贏球。（美聯社）

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